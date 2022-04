Neymar et le PSG vont-ils s'effondrer et perdre le titre de champion de France ?

Le 9 mars 2021, un peu avant 23h, le Paris Saint-Germain était éliminé de la Ligue des champions après un effondrement collectif spectaculaire (mais hélas déjà observé pour le club) sur la pelouse du Real Madrid. Messi, Mbappé, Neymar, Verratti, Marquinhos, Donnarumna et leurs coéquipiers ont sombré, plongeant les supporters dans une détresse infinie qui allait laisser place à une profonde colère et surtout à la peur de voir émerger un scénario catastrophe.

En effet, la très faible capacité de réaction des troupes de Mauricio Pochettino, la qualité de jeu médiocre et l'absence de caractère et de cadres ont fait craindre une implosion du club et de l'équipe sur le terrain, avec pour conséquence un titre de champion de France qui échapperait aux PSG. Si la peur avait quelques fondements, tant le Paris Saint-Germain a montré une capacité à caler subitement en plein match sans pouvoir réagir, avec plus de recul et un peu d'objectivité, on peut quand même estimer que le risque de voir un autre club que le PSG sacré est très improbable, voire quasi nulle.

Un calendrier tout confort

En effet, malgré des prestations mornes, parfois fades, souvent sans consistance, le PSG garde une marge certaine en Ligue 1, notamment du fait de ses individualités. Car Paris ne rencontre pas toutes les semaines un Benzema létal ou un Modric chirurgical, et avec 9 matches à disputer en Ligue 1 UberEats, avec 12 points d'avance sur l'OM, il faudrait un alignement des planètes et des scénarii fous pour qu'Hexagoal ne reviennent pas au Parc des Princes pour le 10e titre parisien.

Tout d'abord, le PSG peut compter sur un calendrier plus que clément. Ainsi, Paris va affronter Lorient (16e), Clermont (17e), Angers (14e), Troyes (15e) et Metz (19e). Certes, le fameux "il n'est pas facile d'affronter des équipes qui jouent leur peau" peut venir donner de l'espoir aux adversaires, mais le fait est que les équipes mal classées à ce stade de la saison ne le sont pas par hasard. Elles restent inférieures à l'ogre parisien, et quand bien même le PSG ne prendrait qu'un point sur deux, il resterait sur un "rythme de champion" (2 points par match").

Il resterait à Paris des rencontres contre Marseille (au Parc, avec la motivation que ceci implique), Strasbourg, Lens et Montpellier. De quoi assurer, même laborieusement, une quinzaine de points qui complètera les 65 glanés à cette heure. Et autant dire qu'avec une projection à 80 points, Paris serait intouchable car Marseille, deuxième, aurait besoin de 27 points pour matcher ce nombre de points… avec 9 matchs à jouer. Donc un carton plein pour uniquement être à égalité. Il faudrait en plus soigner la différence de but car Paris affiche à cette heure +32, et l'OM +18. Les autres équipes ne peuvent de leur côté plus mathématiquement arriver à 80 points.

Les poursuivants vont s'entretuer

Continuons les scénarii fous. Paris s'effondre et prends au maximum une dizaine de points en 9 matchs. Il reste que les pseudo prétendants au titre devraient aligner un parcours quasi parfait, avec des calendriers moins abordables. D'autant que Rennes, Marseille et Nice se rencontreront, et donc se ralentiront ou s'élimineront. Marseille, qui déjà doit défier le PSG à la 32e journée, ira à Rennes à la 37e journée. Sans compter la réception de Lyon à la 35e et de Strasbourg (5e à cette heure) à la 38e.

Dès ce samedi 2 avril, deux autres outsiders se rencontrent. Rennes se rend à Nice, et le vaincu ne serait plus concerné par le titre (s'il l'a jamais été). Un match nul exclurait les deux équipes. Plus globalement, il est n'est pas courant de voir un champion sacré avec moins de deux points par match en moyenne (76 points dans une L1 à 20 équipes, 68 points dans une L1 à 18 clubs). Lille en 2011 (76 pts), Lyon en 2002 (66 pts) et 2003 (68 pts), Monaco en 2000 (65 pts) pour le 21e siècle.

Mis à part Monaco en 2000, les écarts entre le champion et son dauphin dans ces cas étaient assez faibles, signe que l'homogénéité en tête du classement fait baisser la moyenne de points. Cette saison, l'homogénéité existe, mais hors PSG. Elle concerne l'OM, Rennes, Nice, et même Strasbourg, Lens ou Monaco. Ces équipes "s'entretuent" pour une place de dauphin, mais n'ont sur la longueur du championnat jamais titillé le PSG. Un élément de plus en faveur de la théorie qui sacre déjà les Parisiens.