Ligue 1 : et si Strasbourg décrochait une place en Ligue des champions ?

Ludovic Ajorque et Kevin Gameiro avec Strasbourg à La Meinau le 3 avril 2022

LA TENDANCE - Et si Strasbourg décrochait une place en Ligue des champions ?

À première vue, la question peut paraître farfelue. Mais à la lecture, du classement de Ligue 1 à huit journées de la fin de la saison, et de la série en cours du club alsacien, elle est totalement légitime : 42 ans après sa seule participation à ce qui s'appelait alors la Coupe d'Europe des clubs champions, Strasbourg va-t-il se retrouver en Ligue des champions la saison prochaine ?

Vainqueur de Lens (1-0) dimanche 3 avril, le club présidé par Marc Keller et entraîné par Julien Stéphan reprend la 4e place, à deux points de la 3e occupée par Rennes et qualificative pour le 3e tour préliminaire de la C1. Il reste sur huit matches sans défaite et n'a perdu qu'une fois en championnat en 2022, à Bordeaux fin janvier.

D'ici au 21 mai, Strasbourg va recevoir Lyon, Rennes, le PSG et terminera à Marseille. Peut-il créer une énorme sensation ? Autour d'Éric Silvestro, retrouvez Yannick Olland, correspondant de RTL en Alsace, et Baptiste Durieux.