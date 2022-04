PSG-Lorient : Paris doit-il finalement tout faire pour conserver son trio Mbappé-Messi-Neymar ?

Il aura fallu près de huit mois mais l'événement s'est bel et bien produit : Mbappé, Messi et Neymar tous les trois buteurs lors du même match avec le PSG, dimanche 3 avril au Parc des Princes face à Lorient (5-1) en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Le Français s'est encore une fois occupé de tout, signant un doublé (28e, 67e), offrant des caviars au Brésilien (12e, 90e) et à l'Argentin (73e), redonnant de l'air à Paris après la réduction du score de Moffi (56e).

Il a ensuite affirmé que sa décision concernant son avenir n'était pas prise, qu'il y avait "de nouveaux éléments" dans la balance et que rester au PSG était une possibilité, "bien sûr". Autre élément semant le doute, cette phrase sur cette fameuse première fois des numéros 7, 10 et 30 qui marquent le même soir : "Ce ne sera pas la dernière non plus".

Si le génie de 23 ans restait finalement et contre toute attente dans la capitale, le PSG aurait-il intérêt à insister la saison prochaine avec son trio, magique sur le papier mais rarement enthousiasmant dans les faits ? Éric Silvestro en débat avec Baptiste Durieux et Grégory Fortune.