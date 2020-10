PSG-Manchester United : les compos probables avec Danilo et sans Cavani

Danilo Pereira et Kylian Mbappé lors de France-Portugal à Saint-Denis le 11 octobre 2020

publié le 20/10/2020 à 14:26

Edinson Cavani ne reviendra pas au Parc des Princes, du moins pas avant les quarts de finale, si le PSG et Manchester United United sont amenés à se recroiser plus tard dans la saison. Attiré par le club anglais après ses sept saisons dans la capitale française, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien (200 réalisations en 301 matches) n'a pas été retenu par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Le "Matador" sort tout juste de quarantaine et n'a participé qu'à un entraînement sous ses couleurs.

Pour cette entrée en matière dans la phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021, les principaux atouts des Red Devils seront les Bleus Paul Pogba et Anthony Martial, le maître à jouer portugais Bruno Fernandes, le buteur anglais Marcus Rashford et le gardien espagnol David De Gea. Du sérieux dès la première journée pour les hommes de Thomas Tuchel, dans un groupe qui comporte aussi le RB Leipzig, demi-finaliste sortant, et l'inconnu Basaksehir Istanbul.

Côté parisien, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi, blessés, manquent à l'appel. Le trio offensif Neymar-Kylian Mbappé-Angel Di Maria est en revanche partant. Le Portugais Danilo Pereira devrait occuper le poste de sentinelle pour ses grands débuts avec le PSG, avec Ander Herrera à sa droite et Idrissa "Gana" Gueye à sa gauche. Marquinhos semble apte à débuter dans une défense à quatre avec Alessandro Florenzi, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa ou Mitchel Bakker.

PSG-Manchester United : les équipes probables

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (ou Diallo), Kimpembe, Kurzawa (ou Bakker) - Herrera, Danilo, Gueye - Di Maria, Mbappé, Neymar

Manchester United : De Gea - Tuanzebe, Lindelöf, Shaw - Wan-Bissaka, Mc Tominay, Pogba, Telles - Fernandes - Rashford, Martial