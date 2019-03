PSG-Manchester : même décimé, United croit en ses chances

publié le 06/03/2019 à 15:43

Devant les journalistes, il y avait un peu moins de sourires qu'il y a trois semaines du côté de Manchester United, mardi 6 mars en conférence de presse de veille de match. Mais la détermination est affichée. Pour éjecter le club anglais de la Ligue des champions, il faudra s'accrocher, prévient l'entraîneur Ole Gunnar Soslkjaer.





"Tout le monde s'attend à ce qu'on se fasse sortir facilement. Mais ça n'arrive pas avec les joueurs de Manchester United, assure le Norvégien qui a succédé à José Mourinho en décembre. Notre fierté a été touchée la dernière fois qu'on les a affrontés. Donc on va voir joueurs qui vont tout donner".

"Si nous marquons en premier, tout peut arriver, poursuit l'ancien attaquant mancunien. Le foot est un jeu technique et tactique, mais c'est aussi mental. Les buts changent le cours des matches. Si on marque en premier, on va y croire encore plus. Ils peuvent aussi commencer à douter".

Pogba et Ferguson ont fait le déplacement

Solskjaer, qui a vécu sa première défaite sur le banc contre Paris, doit toutefois faire face à une hécatombe avec neuf blessés dont Jesse Lingard, Anthony Martial, Alexis Sanchez et Nemanja Matic, qui ont tous joué à l'aller. Pour couronner le tout, Paul Pogba est suspendu après son exclusion en fin de match.



Le champion du monde français à tout de même fait le déplacement à Paris avec son équipe, tout comme la légende Sir Alex Ferguson, l'entraîneur de MU de 1986 à 2013. La mobilisation générale est décrétée pour faire revivre aux Parisiens leur cauchemar de 2017 face au Barça : l'inoubliable "remontada".