C'est officiel : Lionel Messi rejoint la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain après être resté plus de 20 ans au FC Barcelone. "La Pulga" quitte pour la première fois de sa carrière pro la Catalogne et l'Espagne pour rejoindre le championnat de France. Un transfert qui a pu voir le jour suite aux déboires économiques de Barcelone. Concurrencé au départ par Manchester City, l'achat de Jack Grealish pour 117 millions d'euros a laissé le PSG seul candidat sur le dossier.

A Paris, Léo Messi rejoindra Kylian Mbappé, mais aussi son ancien coéquipier à Barcelone Neymar, avec qui il s'entend très bien. Ce dernier a souvent exprimé son souhait de rejouer avec son ex-capitaine. Le Brésilien a d'ailleurs été le premier à réagir à l'arrivée de Messi à Paris, en se réjouissant de cette nouvelle. "De nouveau réunis" peut-on lire sur le compte Instagram de la star brésilienne.

Arrivé au Bourget aux alentours de 15h30 le 10 août, Lionel Messi a été acclamé par une foule très nombreuse, avec certains supporters qui attendaient depuis deux jours, après les premières rumeurs de sa venue. Au Parc des Princes, le joueur a de nouveau été accueilli par plusieurs centaines de supporters.