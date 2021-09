Ronaldo terminera meilleur buteur du championnat d'Angleterre, annonce Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 18 septembre, "ce n’est pas la grosse cote, mais 'the big odd' voire 'o grande estranho' (...) Je vous parie que Cristiano Ronaldo finira cette saison meilleur buteur du championnat d’Angleterre".

12 ans après son départ pour le Real Madrid et après trois saisons à la Juventus Turin, l'attaquant portugais a effectué son retour cet été après Manchester United, où il a évolué de 2003 à 2009. "Et quel retour, souligne le chroniqueur de 53 ans : un doublé d’entrée de jeu face à Newcastle, qui lui a permis une nouvelle fois d’entrer dans le livre des records. À 36 ans et six mois, il est désormais le joueur le plus âgé de l’histoire des Red Devils à avoir mis un doublé".

Pour le titre de meilleur buteur de Premier League, le natif de Funchal va toutefois devoir faire face à de sérieux clients, à commencer par le Belge de Chelsea Romelu Lukaku (28 ans), déjà auteur de quatre buts en championnat. "Oui, mais Cristiano c’est une machine, argumente Gazan : on parle de 3.000 abdos par semaine, cinq siestes et six repas protéinés par jour. D’ailleurs, un de ses nouveaux coéquipiers de Manchester raconte qu’en voyant comment il mange équilibré, les autres ont eu honte et arrêté illico de prendre du dessert".

Je ne suis pas venu pour être une pom-pom girl Cristiano Ronaldo

"Ce n'est plus le même Cristiano, conclut Gazan. Il a tout refait, son corps donc, et son visage aussi : y a 12 ans, lorsqu’il a reçu le premier de ses cinq Ballons d’Or, il avait les mêmes dents que Didier Deschamps avant, un golf 18 trous sur les joues et le nez en patate écrasée. Depuis y a eu du ravalement de façade (...) Aujourd’hui il est flambant neuf, motivé comme jamais, avec pour lui donner des munitions Paul Pogba, déjà six passes décisives cette saison et son compatriote Bruno Fernandes, deuxième meilleur passeur l'an dernier. Il l’a dit d’ailleurs à ses co-équipiers : 'Je ne suis pas venu pour être une pom-pom girl'".