publié le 27/11/2018 à 16:30

"Rêvons plus grand", clame le slogan du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va-t-il au contraire devoir rêver plus petit et se contenter d'un repêchage en Europa League, la "petite" coupe d'Europe, en cette saison 2018-2019 ? Avant ses deux derniers matches dans la phase de groupes de la Ligue des champions, son obsession, c'est en tout cas le strapontin de la 3e place qu'il occupe, et non l'une des deux premières qualificatives pour les 8es de finale.



Dans ce groupe C, la situation est la suivante aux deux tiers du film : Naples et Liverpool 6 points, Paris 5, Étoile Rouge Belgrade 4. Tout est encore possible et même le club serbe peut créer la sensation alors qu'il ne comptait qu'un point après trois journées et deux fessées reçues au Parc des Princes (6-1) et à Anfield Road (4-0).

Première certitude pour le PSG : l'élimination, qui n'aurait d'autre nom que catastrophe industrielle, sera actée s'il y a défaite à domicile contre Liverpool et que le Napoli bat l'Étoile Rouge, mercredi 28 novembre (21h). Pour éviter l'humiliation totale, la 4e place synonyme d'élimination de toutes les compétitions européennes, Thomas Tuchel et ses hommes devraient alors ne pas perdre non plus à Belgrade le mardi 11 décembre.

Attention au match nul

Quelle conséquence aurait un match nul contre les Reds, qui serait le troisième de suite après les deux contre Naples (2-2 en France, 1-1 en Italie, ce qui profitera aux Transalpins en cas d'égalité de points à la fin) ? Neymar, Kylian Mbappé, Gianluigi Buffon et consorts seraient encore dans la course, mais seulement pour la 2e place si Naples bat Belgrade, et pas maître de son destin : une victoire de Liverppol contre Naples lors de la dernière journée qualifierait le club anglais.



Reste l'hypothèse la plus optimiste, la victoire des Parisiens sur le vice-champion d'Europe et son trio offensif Sadio Mané-Mohamed Salah-Roberto Firmino. Paris n'aurait alors "plus qu'à" pousser la balle au fond lors de la dernière journée en Serbie, ou même un nul pourrait suffire selon les scénarios.