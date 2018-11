publié le 14/11/2018 à 14:58

Invaincu en Coupe de la Ligue depuis le 27 novembre 2012 et une élimination aux tirs au but à Saint-Étienne en quarts de finale, le PSG a hérité de l'un des trois représentants de Ligue 2 encore en lice cette année pour son entrée dans la compétition. Il s'agit d'Orléans, actuellement 8e de la 2e division après 14 journées.



Quintuple vainqueur de l'épreuve depuis 2013, vainqueur de ses 13 rencontres de Ligue 1 cette saison - mais à la peine en Ligue des champions -, le club de la capitale se déplacera au stade de la Source le mardi 18 ou le mercredi 19 décembre, juste avant la dernière journée de Ligue 1 de l'année civile.

Lorient et Le Havre, les deux autres clubs de Ligue 2 (respectivement 3e et 7e) encore engagés dans la compétition, ont pour leur part hérité de Monaco et du vainqueur de la rencontre Nîmes - Saint-Etienne, qui avait été reportée à cause du mauvais temps et qui aura lieu le 27 novembre.

Finale le samedi 30 mars

Parmi les autres affiches, Marseille se frottera à Strasbourg, Lyon ira à Amiens, Nantes à rennes. Les quarts de finale auront lieu les mardi 8 et mercredi 9 janvier, les demies les mardi 29 et mercredi 30 janvier, la finale le samedi 30 mars au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, enceinte du club de Lille, déjà éliminé.

Coupe de la Ligue : les affiches des 8es de finale

Matches les mardi 18 et mercredi 19 décembre.



Marseille - Strasbourg

Nice - Guingamp

Monaco - Lorient (L2)

Rennes - Nantes

Orléans (L2) - PSG

Le Havre (L2) - Nîmes ou Saint-Étienne

Amiens - Lyon

Dijon - Bordeaux