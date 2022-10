Invité de RTL à l'occasion de la sortie de son douzième album La Marfée, Yannick Noah est également revenu sur l'affaire qui a secoué le PSG concernant le potentiel départ de Kylian Mbappé du club dès janvier 2023, alors que son contrat court jusqu'en juin 2025.

Selon l'ancien tennisman, c'est un problème français : Kylian Mbappé est "un petit gars extraordinaire, et on va essayer de lui glisser des peaux de banane", alors qu'"il est tellement bon et qu'il joue tellement bien". Pour lui, les champions et les jeunes comme l'attaquant du PSG devraient être entourés "d'un amour inconditionnel", comme il ferait "pour [son] fils."

Le 11 octobre, la presse avait indiqué que le champion du monde 2018 voulait quitter le Paris Saint-Germain, mécontent de sa situation et des promesses non-tenues par le club. Une information démentie par l'attaquant lui-même à l'issue de la rencontre face à l'Olympique de Marseille : "Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier (...) J’ai été tout autant choqué que tout le monde (...) c'est complètement faux et je suis très content."

