publié le 29/10/2019 à 13:58

C'est un classement de blessures digne de ceux du film d'horreur Destination finale. Cette semaine, le magazine français France Football a recensé les blessures les plus improbables des footballeurs. Sur le podium, on retrouve le gardien espagnol Santiago Canizares. À deux jours du départ pour la Coupe du monde 2002, le joueur fait tomber son flacon de parfum, tente de faire un contrôle du pied, mais le flacon en verre explose et... lui sectionne le tendon du gros orteil.

Plus ridicule peut être encore, le Français Steve Marlet qui a été sélectionné pour jouer avec les Bleus durant l'Euro 2004. Tellement content, le Marseillais ne cesse de jouer avec le cordon élastique de son accréditation, mais dans un geste brusque le carton s'engage sur son visage et le coin se plante dans l’œil et déchire sa cornée. Résultat : un Euro passé dans les tribunes, à se soigner.

Mais le champion dans ce domaine, selon France Football, c'est Chic Brodie. Le gardien de but écossais était sur le terrain pendant le match entre Brentford et Colchester en novembre 1970. Un chien entre soudainement sur la pelouse, court après le ballon et, sur une banale passe en retrait, vient percuter Chic Brodie de plein fouet. Le chien continue de courir, le joueur, lui, ne se relève pas. Chic Brody a la rotule explosée, sa carrière est terminée.

