PSG : l'imbroglio du capitanat peut-il déstabiliser le vestiaire ?

Alors qu'il était sur le banc des remplaçants lors de la première journée de championnat, le Brésilien Marquinhos a été confirmé au PSG dans son rôle de capitaine, qu'il tient depuis 2020 et le départ de Thiago Silva. Un choix qui n'est pas celui de la direction sportive mais du vestiaire, au terme d'un double vote des joueurs, à main levée puis à bulletin secret. Une méthode surprenante qui a étonné en interne, et peut-être déstabilisé un vestiaire déjà fragilisé par les nombreux feuilletons de l'intersaison

Rediscuter de l'identité du capitaine avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur et la volonté de réaffirmer l'autorité du club, c'était le bon timing. Mais la méthode est plus surprenante, redonnant au contraire le pouvoir aux joueurs et non à l'institution. C'est pourtant ce qu'a souhaité instaurer Luis Enrique. "C'est le choix des joueurs, pas le mien. Mon expérience m'a appris qu'il ne faut pas désigner un homme. Ce n'est pas le capitaine de l'entraîneur mais celui des joueurs", a expliqué le technicien espagnol.

Ce vote des joueurs a débouché sur la reconduction à main levée de Marquinhos, capitaine depuis 2020. Déception de la direction ? Peut-être. Toujours est-il que le club n'a pas souhaité en rester là. Un nouveau vote anonyme a été organisé, une semaine plus tard. Sans effet, puisque le Brésilien est confirmé, presque par élimination, car il a été préféré à Mbappé, encore indésirable il y a quinze jours, Verratti, toujours sur la liste des transferts, Danilo remplaçant, ou Kimpembe, à peine remis de blessure. Un casting improbable pour une séquence surprenante et le risque de fragiliser le vestiaire au lieu de le consolider.

