Une belle vitrine pour le football espoir français. Thierry Henry a été nommé sélectionneur de l'Équipe de France Espoirs. Il succède à Sylvain Ripoll, en poste depuis 2017, qui a connu plusieurs échecs à la tête des Bleuets.

La décision a été prise à l'unanimité par le comité exécutif de la fédération française de football le lundi 21 août. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus a principalement pour mission de mener la France au sommet lors des Jeux olympiques 2024 à la maison.

Si le pari séduit sur le plan de la communication, il peut soulever des questions sur le plan sportif. Avec à son ses deux expériences d'entraîneur plus que mitigées à Monaco et Montréal, et une pige en tant qu'adjoint pour la Belgique, il devra innover afin de lier les jeunes joueurs aux plus grosses stars, potentiellement conviées aux JO, comme Kylian Mbappé...

Si le duo avec le champion du monde 2018 peut en faire rêver certains, l'ancien Bianconeri n'avait pas hésité à le critiquer à l'antenne de CBS Sports, dans le média britannique où il a travaillé en tant que consultant : "Si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais" disait-il. "Il donne le sentiment qu'on ne lui a jamais dit non", ajoutait-il au propos de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

L'ex-buteur du FC Barcelone pourra miser sur son franc-parler et son charisme pour maîtriser les égos. Avec en vue le saint Graal aux Jeux olympiques...