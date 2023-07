Mercato : Christophe Galtier et le PSG c'est fini, Luis Enrique présenté probablement ce mercredi

Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Alors que la décision de se séparer de Christophe Galtier a été prise au début du mois de juin, l'officialisation du départ de l'entraîneur champion de France n'intervient que ce mercredi 5 juillet. Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué expliquant que le club et Christophe Galtier "ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première".

"L’ensemble du Paris Saint-Germain remercie Christophe Galtier, ainsi que ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento, pour le professionnalisme et l’engagement manifestés tout au long de la saison, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs carrières", écrit encore le PSG. Christophe Galtier, champion de France 2021 (Lille) et 2023 (PSG) se verra sans doute payer l'intégralité de l'année restante de son contrat, soit environ 6 millions d'euros. Une somme qui ne couvre pas les indemnités de rupture de contrat des membres de son staff, indiquent nos confrères.

Christophe Galtier est donc pour le moment sans club, alors que son nom avait circulé du côté de Naples, avant que Rudi Garcia ne soit choisi. Le club de la capitale va désormais pouvoir passer à une nouvelle page de son histoire, et elle aura pour acteur principal Luis Enrique. L'ex-coach du Barça, vainqueur de la Ligue des champions en 2015, devrait être présenté ce mercredi 5 juillet lors d'une conférence de presse à 13h45.

