PSG-Juve : pourquoi Messi a une première occasion en or de revenir sur Ronaldo

Profiter de l'absence pour commencer à combler le trou, dans un premier temps. Pour la première fois depuis ses débuts en Ligue des champions, lors de la saison 2004-2005, Lionel Messi est débarrassé de la présence de Cristiano Ronaldo dans le duel à distance que se livrent les deux meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition.

Le Portugais de 37 ans a creusé le trou au cœur des années 2010 pour atteindre le total de 140 réalisations (105 avec le Real) contre 125 pour l'Argentin de 35 ans (120 avec le Barça). Mais n'ayant trouvé une porte de sortie à Manchester United, il ne jouera pas la reine des compétitions européennes cette saison et devra se contenter de la Ligue Europa - s'il joue un peu plus -, les Red Devils ayant terminé 6e du dernier championnat d'Angleterre.

L'occasion est ainsi belle pour Messi de réduire l'écart. Revenu affûté au PSG à l'intersaison, l'ancien du Barça semble avoir retrouvé la pleine possession de ses moyens, de la tête aux jambes, même s'il s'illustre davantage comme passeur (6en autant de matches de Ligue 1) que comme buteur (3 tout de même contre 6 l'an passé en 26 matches. Même à 35 ans, il sera certainement transcendé par le parfum de la C1.

Benzema et Lewandowski à distance respecatble

Lors de sa meilleure saison comptable en Ligue des champions (2011-2012), la "Pulga" avait fait trembler les filets à 14 reprises. Il a terminé deux exercices à 12 buts et en avait marqué 5 la saison dernière. Derrière Ronaldo et Messi, on retrouve à distance respectable le tandem composé de Karim Benzema et Robert Lewandowski avec chacun 86 réalisations.

Les Meilleurs buteurs en Ligue des champions

Depuis la saison 1992-1993, tours préliminaires exclus. En gras, les joueurs encore en activité.

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) : 140 buts

2. Lionel Messi (PSG) : 125

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich) : 86

4. Karim Benzema (Real Madrid) : 86

5. Raul : 71

6. Andriy Shevchenko : 59

7. Ruud van Nistelrooy : 56

8. Thomas Müller (Bayern Munich) : 52

9. Thierry Henry : 51

10. Filipo Inzaghi : 50

