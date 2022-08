Lille-PSG : Kylian Mbappé a-t-il marqué le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 ?

Mieux valait ne pas arriver en retard pour suivre Lille-PSG dimanche 21 août, en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Car en un battement de cils, le Paris Saint-Germain menait déjà 1-0 face au Losc. 8 secondes, c'est ce qu'il a fallu à Kylian Mbappé pour marquer dimanche soir, 8 secondes seulement après que l'arbitre a sifflé le début du match.

En trois passes, le ballon atterrit dans les pieds de Lionel Messi, qui, depuis le rond central, délivre une passe lobée au-dessus de la défense lilloise, dans les pieds de l'attaquant français en profondeur. Ce dernier dépose à son tour un petit lob à l'entrée de la surface, par dessus le gardien du Losc Léo Jardim. Pas de hors-jeu, Lille démarre donc la rencontre avec un but à rattraper. À l'arrivée, un triplé pour Mbappé et une correction pour Lille, battu 1-7 sur sa pelouse.

Vient alors une question, Kylian Mbappé a-t-il marqué le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 ? Tout est allé tellement vite, en une touche de balle, que l'on peut se le demander. Il faut en fait remonter à 1992, 30 ans en arrière, pour retrouver la trace d'un but aussi rapide. Il avait fallu 8 secondes également à Michel Rio pour marquer avec le SM Caen face à Cannes. Kylian Mbappé égale donc le record du but le plus rapide en Ligue 1. Il s'agit même du but LE plus rapide depuis que la Ligue 1 se prénomme ainsi (puisqu'elle s'appelait Division 1 en 1992).

