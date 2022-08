Karim Benzema est-il vraiment sûr d'avoir le Ballon d'or ?

En remportant la Ligue des Champion, Karim Benzema s'est encore un peu plus rapproché du Ballon d'Or.e

En gagnant la Supercoupe d'Europe, Karim Benzema a ajouté un titre de plus à son (énorme) palmarès. Le capitaine du Real Madrid a tout gagné cette année : Ligue des champions et Liga, terminant meilleur buteur à chaque fois. Avec les Bleus, il a remporté la Ligue des nations, dans laquelle il a aussi eu un rôle prépondérant.

Et cette année, pour la première fois, la Coupe du Monde ne rentrera pas en compte dans le vote puisqu'elle se joue en novembre, au Qatar. Le Ballon d'Or, lui, sera décerné le 17 octobre.

Alors, Karim Benzema est-il sûr et certain de le décrocher cette année ? Pour en débattre, Eric Silvestro, animateur des soirées foot sur RTL, et Raphaël Bosse-Platière, responsable de l'information du pole audio-digital de RTL.

