PSG-OM : la popularité de Paris en baisse de 5 points en six mois

La popularité du club parisien recule : les Français sont désormais partagés entre le PSG (47%, -5 points depuis octobre) et l’OM (45%, +4 pts). Pour 56% des Français le "Classique" entre le PSG et l'OM est par ailleurs devenu un match comme les autres car son enjeu sportif n’est plus le même qu’avant.

38% des Français et 55% des amateurs de foot prédisent une victoire de Paris lors du choc de dimanche 17 avril (20h45) en clôture de la 32e journée de ligue 1. Enfin, 74% des amateurs comprennent la grogne des supporters du PSG après l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mercredi 13 et jeudi 14 avril 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 411 amateurs de football.



La popularité de Paris en forte baisse

47% des Françaises et des Français préfèrent aujourd’hui le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, un niveau qui recule de 5 points en comparaison à notre mesure d’octobre 2021. Les deux clubs sont ainsi de nouveau à un niveau quasi-équivalent : l’OM (45%) a progressé de 4 points depuis octobre.

Le mouvement est le même chez les amateurs de football, qui sont 51% à préférer le PSG, un chiffre en baisse de 7 points en six mois alors que l'OM (47%) en gagne également 7.

baro_popu1 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

Alors que l’arrivée de Lionel Messi au PSG pouvait laissait supposer que le club allait grimper encore une marche dans la hiérarchie du football européen, il semblerait que les contre-performances sportives du club avec un effectif aussi étoffé et notamment l’échec face au Real Madrid en Ligue des champions, ont décrédibilisé le club dans l’opinion et fait baisser sa popularité.

baro_popu2 Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL