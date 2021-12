Le Paris Saint-Germain a terminé sa phase de poule de la Ligue des Champions par un carton sur sa pelouse contre les Belges de Bruges, 4-1. Un match qui comptait cependant pour du beurre, puisque le club français était déjà qualifié pour la suite de la compétition européenne et assuré de finir deuxième de son groupe derrière Manchester City.

Et il ne fallait pas être en retard pour voir Kylian Mbappé ouvrir la marque puisque le natif de Bondy a inscrit le premier de ses deux buts dès la 75ème seconde, avant de doubler la mise quelques minutes plus tard (7ème). L'attaquant Français était décidément dans un grand soir, car c'est à lui qui est à la passe décisive sur le troisième but des Parisiens, inscrit par Lionel Messi à la 38ème minute.

Cette belle première mi-temps a endormi les joueurs de Mauricio Pochettino, car les Parisiens sont revenus en trottinant en seconde période. Des errements dont ont profité les joueurs de Bruges, qui ont fini par réduire la marque à la 68ème minute par l'intermédiaire de Mats Rits. Ce but encaissé aura eu au moins le mérite de réveiller les joueurs de la Capitale qui ont remis un coup d'accélérateur dans cette fin de match. Moins de 10 minutes après le but de Bruges, Lionel Messi allait marquer son deuxième but de la soirée sur un pénalty qu'il avait lui-même obtenu. Une réalisation qui permet à l'Argentin de porter à cinq son total de but dans la compétition.

Le Paris-Saint Germain a maintenant le regard tourné vers l'avenir et le mois de février où il disputera son huitième de finale contre un adversaire dont Paris connaîtra l'identité le 13 décembre prochain.