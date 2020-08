publié le 23/08/2020 à 10:59

Dominique Rocheteau a déjà affronté le Bayern Munich en finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 1976 avec Saint-Étienne. Celui qui a porté le maillot du PSG de 1980 à 1987 reconnaît que pour le PSG cette année, "le tirage a été favorable". Malgré des adversaires modestes, Dominique Rocheteau estime que le PSG a un "parcours parfait".

"On a trouvé, en dehors de la qualité des joueurs, une équipe très soudée", juge l'ancien joueur parisien. Il trouve que les joueurs se sont montrés "très motivés" et ont trouvé un esprit d'équipe. "C'est des joueurs qui se connaissent bien depuis longtemps, à l'image de Neymar qui ne se sentait pas bien dans cette équipe et qui est maintenant comme un poisson dans l'eau", estime Dominique Rocheteau.

Pour l'ex-Parisien, "on sent qu'il y a quand même un véritable groupe". Il faudra être à la hauteur du Bayern Munich qui "est une machine de guerre". "C'est des grands joueurs, mais ils m'impressionnent sur le plan de la puissance. Je pense qu'à ce niveau-là, ils sont supérieurs au PSG", estime Dominique Rocheteau.

Le Paris Saint-Germain a malgré des touts de véritables atouts dans sa manche. "Maintenant le Bayern n'a pas forcément des joueurs de la qualité du PSG. Le Bayern n'a pas Neymar, n'a pas Mbappé, qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment", fait valoir l'ancien Parisien. "Sur ce match, c'est du 50-50 avec bien sûr l'espoir de voir gagner le PSG", conclut l'ancien joueur.