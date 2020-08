publié le 23/08/2020 à 06:30

Le PSG est à 90 minutes d'un sacre en Ligue des champions. Une victoire qui serait d'autant plus symbolique que le club français fête ses 50 ans cette année. Même si le Bayern Munich compte déjà cinq victoires en Ligue des champions, il en faut beaucoup plus pour intimider Kylian Mbappé. Le champion du monde est en mission pour gagner.

"C'est exactement la raison pour laquelle je suis venu ici", assure le joueur au micro de RTL. "J'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon pays et demain c'est une nouvelle occasion", a confié ce samedi 22 août Kylian Mbappé avec ambition. Il explique que "quand il est arrivé en 2017", le club a connu "plusieurs désillusions". "Aujourd'hui on est en finale et ça montre qu'on a pas lâché et ce serait une super récompense de pouvoir gagner avec un club français", confie l'attaquant parisien.

"C'était ma mission lorsque j'ai signé ici. J'ai dit que j'étais là pour ça et donc de gagner demain ce serait incroyable. Ce serait un grand accomplissement", assure Kylian Mbappé.

À écouter également dans ce journal :

Tags révisionnistes à Oradour-sur-Glane - Emmanuel Macron promet que tout sera fait pour retrouver les auteurs des actes de vandalisme à Oradour-sur-Glane. Les inscriptions révisionnistes retrouvées ce vendredi 21 août sur le mémorial du village martyr ont suscité l'indignation générale. Une plainte a été déposée samedi 22 août et une enquête est en cours. En juin 44, 642 villageois avaient été massacrés par les nazis.

Fait-divers - Nouvelle agression envers des policiers à Toulouse. Deux policiers ont été blessés dans le quartier du Mirail alors qu'ils tentaient de contrôler un conducteur qui circulait sans casque sur son scooter. Celui-ci a fait demi-tour et leur a foncé dessus. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Les violences contre les forces de l'ordre sont de plus en plus récurrentes.

PSG-Bayern Munich - La ferveur des supporters du PSG s'exprimera ce dimanche 23 août au soir sur les Champs-Élysées. L'avenue sera exceptionnellement réservée aux piétons dès 21 heures pour accueillir la foule. Cette absence de circulation devrait permettre, selon la préfecture, de respecter les distanciations sociales. 3.000 policiers seront mobilisés et 20.000 masques seront distribués.