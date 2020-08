publié le 24/08/2020 à 03:15

Ils rêvaient d'une grande fête, leur déception est immense. Ce dimanche, après la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Münich en finale de la Ligue des champions, les supporters du PSG ont du mal à encaisser. "Trop de déception! Ils ont gâché trop d'occasions et malheureusement en finale ça ne pardonne pas. Les occasions étaient là mais pas le réalisme", regrette Nicolas Mounier en sortant du Parc des Princes, où 5.000 supporters ont pu suivre le match.

"On est déçu mais on n'a pas été ridicule. La première mi-temps, on était à armes égales et on a eu un passage à vide les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps et on l'a payé", résume Anne Vaneson. "Il paraît que la première finale se perd toujours", veut croire Benjamin Navet. "C'est la première étape, la première fois qu'on atteint la finale, dans des conditions particulières", dit-il. "On est déçu mais pas abattu", confirme sa mère Dominique Navet.

Autour du stade, tout au long du match, des échauffourées ont eu lieu avec les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes face à des supporters armés de pétards et de feux d'artifice. Après le match les tensions sont encore montées d'un cran et des heurts ont eu lieu aussi dans le secteur des Champs-Elysées où des véhicules ont été incendiés, des vitrines cassées et des magasins vandalisés, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Il est 01h00 : à compter de cette heure, toutes (les) personnes se rassemblant sur le secteur des Champs-Elysées seront verbalisées, en vertu de l'arrêté d'interdiction du préfet de Police", a tweeté la Préfecture de Police. D'après la Préfecture de Police, à 00h30, 22 personnes avaient été interpellées.

