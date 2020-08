PSG-Bayern : "On a créé quelque chose ensemble", salue Nasser Al-Khelaïfi

publié le 24/08/2020 à 04:07

C'est une défaite encourageante pour de nombreux membres du staff du PSG. Après la défaite des Parisiens (1-0) dimanche face au Bayern Münich en finale de Ligue des champions, ils sont nombreux à saluer le parcours du club de la capitale et l'état d'esprit des joueurs.

Après Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, c'est au tour de Nasser Al-Khelaïfi président du club, de féliciter ses joueurs malgré la défaite. "Le match était très serré et finalement on a perdu. Mais honnêtement je suis très fier de mes joueurs. On a fait une grande saison, un grand tournoi ici. Personne ne pensait qu'on irait en finale", a-t-il déclaré après le match au micro de RMC Sport.

"On était très proches de gagner, on a tout fait pour gagner, mais c'est le football. On va travailler la saison prochaine pour gagner la Ligue des champions parce que c'est notre objectif. Ce soir, on y croit plus qu'avant. Je veux que tout le monde sorte la tête haute. On a créé quelque chose ensemble", a-t-il encore souligné.