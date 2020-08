PSG-Bayern : soirée à oublier pour Neymar et Mbappé

publié le 24/08/2020 à 02:06

On le savait, il fallait un grand Neymar et un grand Mbappé pour venir à bout de ce Bayern là et ça n'a pas été le cas. Ce dimanche, le PSG s'est incliné par la plus petite des marges (1-0) face aux Bavarois, en finale de la Ligue des champions. Un résultat qui aurait pu être différent, si le duo parisien Neymar/Mbappé, habituellement si flamboyant, avait été à la hauteur.

En effet ce dimanche, les deux attaquants du PSG ont manqué leur rendez-vous. Pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé, à l'image d'un Kylian Mbappé insistant côté gauche en première mi-temps, mais qui n'a pas réussi à tromper outre mesure la défense du Bayern. Le Français aurait pourtant pu changer la donne, s'il n'avait pas frappé droit sur Manuel Neuer juste avant la mi-temps. Le numéro 7 parisien a d'ailleurs changé d'aile en seconde période, mais côté droit, il a été bien muselé par les défenseurs allemands.

Du côté du Brésilien, la copie est encore moins bonne. Là encore il aurait pu en être autrement si sa frappe en première intention n'avait pas été détournée par le gardien allemand à la 18e minute de jeu. Pour le reste, Neymar s'est montré trop brouillon dans cette finale. Impuissant dans ses dribbles, le Brésilien a perdu beaucoup de ballon et n'a pas su se montrer décisif.

Il repart de ce Final 8 avec aucun but inscrit. Un maigre bilan pour un joueur de son calibre, mais qui symbolise bien le match de son équipe qui n'a pas trouvé les clés face au bloc munichois, plus expérimenté et mieux en place.