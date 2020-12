publié le 10/12/2020 à 19:59

Nathalie Iannetta, journaliste passée notamment par Canal+, publie Football, les beaux gestes. Un titre qui colle avec l'actualité au lendemain du match entre le PSG et Basaksehir. Les deux équipes, avant le match, s'étaient mises à genou, poing levés, contre le racisme. Une photo qui a fait le tour du monde. "Pour être honnête, elle aurait fait la couverture de ce livre", concède-t-elle sur RTL jeudi 10 décembre.

"Ça fait des années qu'on attend que les joueurs comprennent le rôle qu'ils ont à jouer, c'est-à-dire celui de patrons", explique-t-elle. "Ils ont exercé leur pouvoir. Le pouvoir c'est de dire, les règles c'est les règles. Nous ne jouerons pas si les règles ne sont pas respectées", décrypte-t-elle.

Se pose alors la question d'une mobilisation contre la Coupe du Monde au Qatar, où les droits de l'homme sont bafoués notamment envers les travailleurs sur les chantiers des stades. "C'est la vraie question. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais souhaité que les sportifs soient pris en otage d'une quelconque cause", indique Nathalie Iannetta.

"On ne peut pas leur demander non plus de porter la responsabilité de l'annulation d'une compétition qui est le rêve de leur vie (...) personne n'a levé le petit doigt dans les instances", relève-t-elle.