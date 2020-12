PSG-Basaksehir : découvrez les compos probables

publié le 08/12/2020 à 15:51

Avec le retour progressif des blessés et des victoires, contre Leipzig, Montpellier et Manchester United, vient aussi pour Thomas Tuchel celui des problèmes de riche. L'entraîneur allemand du PSG dispose d'un effectif étoffé pour la réception du Basaksehir Istanbul, qui doit entériner la qualification parisienne pour les 8es de finale de la Ligue des champions... ou se conclure par un repêchage en Europa League synonyme de fiasco.

Paris n'a besoin que d'un nul pour retrouver le top 16 européen. Mais il terminerait alors 2e de son groupe, alors qu'un succès lui offrira la 1re place et son statut de tête de série au tirage au sort. Et comme Neymar a clamé qu'il n'était pas venu pour disputer la "petite" Coupe d'Europe, le Brésilien est attendu dans le même costume que celui enfilé à Old Trafford six jours plus tôt : celui du patron technique offensif.

L'autre superstar parisienne a elle aussi faim de but(s) : Kylian Mbappé n'en a toujours pas marqué en 2020 dans la reine des compétitions de club. La soirée est idéale pour réparer l'anomalie. Le duo à plus de 400 millions d'euros sera-t-il accompagné par l'Italien Moise Kean ? Par l'Argentin Angel Di Maria ? Par les deux ? La première hypothèse tient la corde.

Qui avec Verratti au milieu ?

En défense centrale, une interrogation entoure Presnel Kimpembe, récemment victime d'un coup à un orteil. S'il ne peut tenir sa place, Abdou Diallo épaulera le capitaine Marquinhos. Alessandro Florenzi va débuter à droite. Mitchel Bakker possède a priori une longueur d'avance sur Layvin Kurzawa à gauche.

Au milieu, seule la présence de Marco Verratti est assurée. Danilo Pereira et Leandro Paredes seront-ils préférés à Ander Herrera et à Rafinha, dont Tuchel a dit le plus grand bien en conférence de presse d'avant-match ? Réponse sur les coups de 20h, une heure avant le coup d'envoi.

PSG-Basaksehir : les équipes de départ probables

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap), Kimpembe (ou Diallo), Bakker (ou Kurzawa) - Paredes, Danilo (ou Rafinha), Verratti - Mbappé, Kean (ou Di Maria), Neymar

Basaksehir : Gunok - Rafael, Ponck, Epureanu (cap.), Kaldirim (ou Bolingoli-Mbombo) - Kahveci, Ozcan, Türüç - Gulbrandsen, Ba, Chadli