PSG : 82% des amateurs de football valident le choix Christophe Galtier

82% des amateurs de ballon rond sont satisfaits de l'arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. L'ancien coach de l'OGC Nice a signé un contrat de deux ans avec le club de la capitale et succède à Mauricio Pochettino. Seuls 20% estiment que cette nomination est un très bon choix. Une majorité juge plutôt cette décision comme assez bonne (62%).

Les passionnés de football font globalement confiance au nouvel entraîneur du PSG. Le club parisien devrait réussir à produire du beau jeu (78%) sous les ordres de Christophe Galtier. Le coach français est susceptible de mener à bien le projet d'un nouveau PSG moins "bling-bling" (71%) et peut réussir à faire primer le collectif sur les individualités (69%).

Des doutes existent autour de sa capacité à faire gagner le PSG en Ligue des champions (60%) et à gérer les égos des nombreuses stars parisiennes (59%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 12 et mercredi 13 juillet 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans ou plus, parmi lesquelles 450 amateurs de football.

Une bonne opinion du club

Christophe Galtier arrive dans un Paris Saint-Germain bénéficiant d'une belle popularité. 45% des Français et 62% des amateurs de football ont une bonne opinion du club parisien. Le PSG pourrait même glaner des points de sympathie avec l'arrivée d'un coach français à sa tête, le premier depuis Laurent Blanc.

Les amateurs de football se sont aussi exprimés sur le mercato du PSG. Le champion de France en titre n'a enregistré, pour le moment, qu'une seule arrivée majeure avec la signature de Vitinha. 45% des amateurs de football souhaitent que le PSG se renforce au milieu de terrain, 39% au niveau de sa défense. Seulement 16% sur le plan de l'attaque. Une majorité attend plutôt l'arrivée de jeunes espoirs (61%) que de joueurs confirmés (38%).

PSG : le choix Christophe Galtier apprécié Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info