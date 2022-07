Euro féminin 2022 : Marie-Antoinette Katoto, blessée au genou, ne rejouera pas

Coup dur pour les Bleues en cet Euro 2022. Marie-Antoinette Katoto s'est blessée au genou lors du match contre la Belgique le 14 juillet. L'attaquante est sortie du terrain, le regard noir et sur des béquilles. Son genou droit se serait retourné lors d'une action à la 13e minute du match.

Il restait encore un peu d'espoir à la fin du match, la gravité de sa blessure n'était pas encore connue. Mais des examens complémentaires, réalisés le vendredi 15 juillet, ont révélé une fissure du ménisque et une rupture du ligament latéral interne. Cette blessure nécessitera probablement une immobilisation et de la rééducation. On est loin de l'entorse annoncée par Corinne Diacre à la fin du match. Selon L'Equipe, il s'agirait d'une "une fissure du ménisque et une rupture du ligament latéral interne".

Cette blessure ne risque pas de mettre les Bleues à mal pour le prochain match, puisqu'elles se sont déjà assurées la première place du groupe. En revanche, le quart de finale, fixé le 23 juillet, sera beaucoup plus laborieux sans la joueuse qui a marqué 26 buts en 31 sélections. Si les Bleues y parviennent, elles devraient arriver en demi-finale le 27 juillet.

À écouter LA TENDANCE - Euro féminin : les Bleues qualifiées... mais pas rassurées ? 00:09:27

