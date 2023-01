Procès de Benjamin Mendy : le footballeur reconnu non-coupable sur six viols

C'était un verdict très attendu, celui du procès de Benjamin Mendy. Le joueur de l'équipe de France et de Manchester City a été déclaré non-coupable ce vendredi 13 janvier - après 14 jours de délibération - de six viols et une agression sexuelle par un jury populaire au Royaume-Uni, qui n'a pas réussi à parvenir à un verdict sur deux autres accusations de viol et tentative de viol.

Le procureur a indiqué qu'il demanderait un nouveau procès pour ces deux derniers chefs d'accusation. Le juge Steven Everett du tribunal de Chester, dans le nord de l'Angleterre, a signifié à Benjamin Mendy, qu'une audience préliminaire aurait lieu le 27 janvier avant deux à trois semaines de procès à partir du 26 juin prochain.



À l'énoncé de la décision, le joueur de Manchester City, âgé de 28 ans, a placé ses deux mains sur son visage, se balançant légèrement d'avant en arrière.

Le défenseur international français, suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City, était jugé depuis début août à la cour de Chester. Accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, il risquait la prison à vie.

Louis Saha Matturie également déclaré non-coupable

Son co-accusé Louis Saha Matturie (sans lien avec l'ancien footballeur Louis Saha), présenté comme son rabatteur, a été déclaré non-coupable de trois accusations de viols et le jury n'est pas parvenu un verdict pour trois autres accusations de viol et trois d'agression sexuelle.

À l'audience, l'accusation a présenté Benjamin Mendy comme un "prédateur" ayant abusé de victimes "vulnérables, terrifiées et isolées". Le footballeur a lui démenti avoir été "un danger pour les femmes", assurant n'avoir eu que des rapports sexuels consentis.

