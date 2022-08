Procès de Benjamin Mendy : ce que contient le témoignage de la première victime présumée

Benjamin Mendy, international français et joueur de Manchester City, est actuellement jugé à Chester, dans le nord de l'Angleterre. Il comparaît pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes. Le footballeur nie les dix chefs d'accusation qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury.

La parole est pour le moment à l'accusation. Trois des victimes n'ont pas souhaité se présenter dans la salle d'audience, face à l'accusé. Le premier témoignage a donc été enregistré par la police il y a quelques mois dans un hôtel du sud de l'Angleterre. La vidéo est diffusée ce mercredi 17 août dans l'après-midi.

C'est dans un hôtel que la victime dit avoir été agressée sexuellement par le footballeur. Il serait rentré dans sa chambre alors qu'elle prenait sa douche. Benjamin Mendy aurait alors commencé à se toucher devant elle. Elle lui aurait demandé de partir, et a tenté de se couvrir d'une serviette et de s'habiller mais il l'en aurait empêché. Le champion du monde 2018 aurait ensuite tenté de la violer sur le lit, mais elle se serait vigoureusement débattue. À un moment, il lui aurait demandé si elle avait peur, car elle ne devrait pas avoir peur, aurait-il dit.

Un procès qui durera jusqu'à fin 2022

Le procureur a précisé que la jeune femme avait hésité avant de porter plainte, ayant peur de l'attention que lui porteraient les médias. Mais elle est allée voir la police quand l'affaire a commencé à éclater, fin août 2021.

Le procès durera jusqu'à la fin de l'année, et la défense pourra s'exprimer une fois que toutes les victimes présumées auront pris la parole.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info