Pourquoi le PSG va-t-il arborer une étoile sur son maillot ?

Le PSG lance ses festivités. Sacré champion de France pour la dixième fois, le club de la capitale a décidé d'arborer une étoile sur son maillot au-dessus du logo pour la fin de saison.

Les Parisiens porteront ce maillot spécial dès ce vendredi soir à l'occasion du match contre Strasbourg et pour les trois derniers matchs de la saison. Mais, à partir de la saison prochaine, l'étoile ne restera pas sur le torse des joueurs. Le club a annoncé dans un communiqué qu’elle serait apposée sur la manche, au niveau du badge de la Ligue, et non au niveau du blason.

En France, la question de l'étoile sur le maillot n'est régie par aucune loi. Elle reste dans l'imaginaire généralement réservé pour les titres de champion nationaux, comme l'a fait l'AS Saint-Etienne, également détenteur de dix titres de champion. Mais un autre club, l'Olympique de Marseille, affiche aussi une étoile au-dessus de son logo, alors que le club marseillais ne compte que neuf titres de champion. La raison ? L'OM a décidé d'afficher une étoile après son sacre en Ligue des Champions en 1993

Une règle non harmonisée au niveau européen

En Europe, là aussi, les avis divergent. En Espagne, aucun n'arbore d'étoile sur son maillot. En Angleterre, seul le club de Nottingham Forrest a décidé de le faire.

Mais d'autres pays comme l'Italie et l'Allemagne ont décidé d'encadrer cette réglementation par une règle précise. Pour les clubs italiens, une étoile correspond ainsi à dix titres de champion depuis que la Juventus de Turin a initié cette pratique en 1958.

En Allemagne, le règlement est (un peu) plus complexe : une étoile correspond à trois titres, deux étoiles à cinq titres, trois étoiles à dix titres, et ensuite une nouvelle étoile à chaque dizaine.