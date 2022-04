Ligue 1 : après le sacre du PSG, Neymar a organisé une fête chez lui

Neymar est le roi de la pelouse et de la piste de danse. Le 23 avril dernier, le PSG a remporté son 10e sacre en Ligue 1 après son match face à Lens. Les joueurs ont bien évidemment manifesté leur joie sur le terrain.

Et comme le rapporte RMC Sport, l'attaquant du Paris Saint Germain a dans la foulée organisé une fête à son domicile avec ses coéquipiers pour célébrer comme il se doit ce 10e sacre du PSG. Comme on peut le voir en story sur l'Instagram de Neymar, la star avait invité Marquinhos, Kimpembe, Dina Ebimbe, Bitumazala, Gueye, Danilo et Letellier. Les joueurs sont réunis autour d'une table pour un dîner.

Neymar a aussi partagé une photo avec Bruna Biancardi, sa petite amie. Il avait aussi invité un groupe de musique pour "ambiancer" la soirée de la victoire. Plus encore, sur l'Instagram d'Eric Junior Dina-Ebimbe, on peut même entendre Neymar pousser la chansonnette sur scène.

Pendant le match du 23 avril, Lionel Messi a ouvert le match. Les Lensois ont ensuite égalisé grâce à Corentin Jean. Dans le palmarès du foot français aussi, le club de la capitale va désormais siéger tout en haut, grâce à cette "Decima" qui lui permet de revenir à la hauteur de Saint-Etienne, et de doubler Marseille.

Le PSG a continué la fête de son sacre chez Neymar le 23 avril 2022 Crédit : Capture d'écran Instagram Neymar