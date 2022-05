Coupe de France : les Niçois favoris de la finale contre le FC Nantes, selon notre sondage

La finale de la Coupe de France opposera, ce samedi soir, l'OGC Nice et le FC Nantes, au Stade de France. Une finale qui se jouera sans le Paris Saint-Germain, pourtant grandissime favori de la compétition, mais éliminé par les Aiglons en huitièmes de finale.

Selon notre baromètre, l'absence du PSG, une première depuis 2014, est une bonne chose pour 69% des français car "il y aura plus d'enjeu et cela rend la Coupe de France moins répétitive", encore plus pour les amateurs de football (83%).

Après la disparition de la Coupe de la Ligue en 2020, seule reste la Coupe de France en tant que coupe nationale. 63% des Français interrogés ont une bonne image de la coupe, cela monte à 89% chez les amateurs de ballon rond. Par ailleurs, elle bénéficie d'une meilleure image que la Ligue 1.

Le plus grand écart entre l'ensemble des Français interrogés et les amateurs de football se retrouve dans l'intention de suivre la match. En effet, 55% de l'ensemble des Français ne sont pas intéressés par cette finale, qui descend à 15% pour les amateurs de football. Ils seront 18% à suivre le match pour l'ensemble des Français contre 41% pour les amateurs.

Enfin, dernière donnée importante, parmi les personnes comptant suivre le match ou le résultat, 36% supportent le FC Nantes et 23% l'OGC Nice. Néanmoins, 54% voient les Aiglons gagner cette finale contre 43% pour les Canaris.

