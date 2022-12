Pourquoi Antoine Griezmann joue-t-il toujours en manches longues ?

Antoine Griezmann joue toujours en manches longues. Et c’est aussi le cas au Qatar, car il y fait un peu frisquet en ce moment… Un petit 29 degrés à Doha. Finalement on aurait peut-être dû la laisser l’été cette Coupe du Monde

C’est parce qu’il est frileux que "Grizou" porte des manches longues ? Non c’est un hommage à son joueur de foot préféré, David Beckham qui, lui aussi jouait en maillot à manches longues par tous les temps, avec le numéro 7 dessus. L'attaquant des Bleus a choisi pour faire comme son idole anglaise.

D’ailleurs sous le maillot, il a fait pareil que le "Spice Boy" ! Il a le corps recouvert de tatouages. Quand le kiné des Bleus le masse, il a de la lecture ! Et niveau tatoo, là aussi on sent l’influence de Beckham puisque comme lui, il a Jésus Christ sur le corps. Mais aussi une croix. Et celle de Griezmann est au bout d’une chapelet orné de trois voyelles : A…I…E…

Pas pour "Aïe", même si on peut se faire mal au foot. Non pour avoir sur lui, comme Beckham, ses parents et sa femme. "A", c’est Alain, son papa, "I", c’est Isabelle, sa maman. Et "E", c’est pour son épouse. Car oui, Griezmann n’a pas été jusqu’au bout du mimétisme avec David Beckham puisque sa femme ne s’appelle Victoria mais Erika !

