Coupe du monde : pourquoi le maillot des Croates est-il frappé d'un damier rouge et blanc ?

Ce damier, c'est le blason qui figure sur le drapeau bleu-blanc-rouge de la Croatie. Treize carreaux rouges, appelés gueules en héraldique, la science des blasons, et douze blancs, baptisés eux argent.

Ils symbolisent les armoiries historiques de cet État indépendant depuis seulement 31 ans. Même si le maillot, lui en a 32, il avait été porté pour la première lors d’un match organisé par un millionnaire croate. Et pourquoi rouge et blanc, ces carreaux ? Parce qu’à la fin du XVème siècle, la Croatie passe sous le contrôle de la monarchie des Habsbourg et dépend donc du royaume d’Autriche.

Et le drapeau autrichien, il est de quelle couleur ? Rouge et blanc. Le damier, lui, vient d’une légende selon laquelle au Xème siècle, le roi de Croatie, Étienne Drjislav était emprisonné par son rival, le doge de Venise. Il aurait retrouvé sa liberté en lui lançant un défi : s’il remportait trois parties d’échecs consécutives contre lui, il était libéré. Ce qu’il fit.

En mémoire de ce pari gagné, il aurait choisi un échiquier comme nouvelles armoiries. Et ce maillot qui l’a créé ? Miroslav Sutej, un peintre avant-gardiste à qui la Croatie doit beaucoup puisqu’il a dessiné aussi le blason du pays et tous ses billets de banque.

Tiens vous connaissez le nom de la monnaie croate ? La kuna. Cela veut dire "martre" en croate car au Moyen Âge, là-bas, la fourrure de cette cousine de la fouine et de la belette servait de monnaie. Mais la peau que les Croates veulent aujourd’hui c’est pas celle des martres mais des Belges.

Mais c’est en 1986 que l’expression a été définitivement popularisée par Luis Fernandez lors du Mondial au Mexique. Lui qui était titulaire dans le célèbre carré magique avec Platini, Giresse et Tigana, se moquait de ses coéquipiers qui ciraient le banc en leur disant qu’ils jouaient tellement peu qu’ils ne risquaient pas de se décoiffer, ni d’abimer leur brushing ! Y a pas que sur le terrain qu’il aimait tacler Luis.

