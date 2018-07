publié le 07/07/2018 à 12:28

Parmi les milliers de commentaires postés sous la publication Instagram d'Antoine Griezmann après la qualification des Bleus pour la demi-finale du Mondial, il y en a un qui a dû lui faire extrêmement plaisir : celui de David Beckham.



Après la victoire 2-0 face à l'Uruguay vendredi 6 juillet, Antoine Griezmann a posté une photo d'une partie de l'équipe de France exultant sur le terrain après un but, avec pour légende : "On est en demi ! Allez les bleus #fiersdetrebleus". Sous le cliché, un certain David Beckham a répondu : "Congratulations my friend", ("Félicitations mon ami" en français).

Antoine Griezmann n'a jamais caché son admiration pour l'ex-international anglais. C'est d'ailleurs l'ancien du PSG qui lui a donné envie de jouer avec des manches longues, l'une des marques de fabrique de Grizi sur les terrains.