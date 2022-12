Coupe du monde 2022 : pourquoi Pavard s'est retrouvé écarté par Deschamps

Noyée dans un torrent de changement au coup d’envoi face à la Tunisie, neuf au total par rapport à l'équipe qui avait débuté face au Danemark quatre jours plus tôt, l'absence a immédiatement interpellé. Benjamin Pavard, en difficulté sur le premier match face à l'Australie, devait normalement profiter de ce troisième match de poule pour se relancer, et créer peut-être une émulation pour la suite de la compétition avec Jules Koundé.

Mais Didier Deschamps a donc préféré offrir une première titularisation au Monégasque Axel Disasi, à un poste de latéral droit qui n’est même pas le sien. Une véritable gifle pour l'auteur de la demi-volée légendaire face à l'Argentine en 8e de finale il y a quatre ans. Le sélectionneur, sans enfoncer le joueur du Bayern Munich (26 ans), a bien confirmé l'existence d'un malaise.

"Je ne vais rentrer dans les détails même si ça vous intéresserait, mais je n'ai jamais agi comme ça, a d'abord lancé 'DD'. J'ai eu plusieurs échanges avec lui, et je considère qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions (...) Alors vous allez me dire : 'c'est physique, c'est la tête ?' Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé. C'est pour ça que j'ai fait un choix différent".

Son attitude a déplu au staff

En coulisses, l’attitude de Benjamin Pavard ces derniers mois a déplu au staff, à travers diverses déclarations ou messages passés dans la presse pour revendiquer de jouer à un poste plutôt qu’à un autre. Son attitude a aussi été pointée du doigt pendant le rassemblement du mois de septembre. En clair, le natif de Maubeuge était attendu au tournant.

Il est passé au travers contre l’Australie et le paye cash. Il va sans doute être très dur maintenant pour lui de revenir dans ce Mondial, sauf en cas de pépin physique pour Jules Koundé. Didier Deschamps n'oublie rien, et surtout quand cela a un impact sur la vie de groupe. Là, il tranche, et manifestement il estimait que ça en avait un.

