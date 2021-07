Paris Saint-Germain : Kylian Mbappé, départ à venir ?

À peine sorti de l'Euro, Kylian Mbappé doit se tourner vers son avenir. Le contrat qui le lie avec le Paris Saint-Germain expire dans un an, en 2022. Le club pousse pour une prolongation afin de ne pas voir son attaquant prodige partir libre l'année prochaine ou devoir le vendre dès cet été pour toucher de l'argent sur sa vente. Pour l'heure, le joueur ne serait cependant pas enclin à prolonger, comme annoncé le 30 juin dans RTL Foot.

L'international français avait décidé de prendre sa décision après l'Euro pour ne pas perturber son tournoi et celui des Bleus. Entre-temps, le directeur sportif du PSG, Leonardo, s'est montré particulièrement actif sur le marché des transferts, avec l'arrivée confirmée du néerlandais Georginio Wijnaldum et celles à venir de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Des garanties sportives qui ne suffiraient, pour l'instant, pas pour convaincre Kylian Mbappé.

"Pour le moment, Kylian Mbappé estime que les conditions d’une prolongation ne sont pas réunies. Pour autant, il n’a pas demandé à partir", résume Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Après avoir fait part de sa décision du moment à son club, le joueur est parti pour 15 jours de vacances. Le dialogue avec Leonardo est pour l'heure rompu.