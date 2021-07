Mercato : Hakimi tout proche de signer au PSG

Le PSG ne s'arrête plus dans ce mercato estival. Après la signature de Wijnaldum et l'arrivée imminente de Donnarumma, le Paris Saint-Germain est sur le point de faire signer le défenseur de l'Inter Milan Achraf Hakimi. Une information délivrée par plusieurs médias sportifs et confirmée ce mercredi par l'Inter Milan, champion d'Italie.

"Nous sommes dans la dernière ligne droite, je pense qu'on peut conclure d'ici 24 heures", a estimé l'administrateur délégué des Nerazzurri, Giuseppe Marotta, dans un entretien avec la chaîne Sky Sport. Selon la presse italienne, l'Inter pourrait obtenir entre 60 et 70 millions d'euros pour la vente de l'international marocain de 22 ans, arrivé il y a seulement un an pour environ 40 millions d'euros.

Appartenant auparavant au Real Madrid, il avait joué les deux saisons précédentes au Borussia Dortmund où le club espagnol l'avait prêté. La vente d'Achraf Hakimi répond principalement à l'exigence du propriétaire de l'Inter, le groupe chinois Suning, de réduire le train de vie du club, durement touché par la crise du coronavirus. Il serait un renfort de taille à un poste clé pour le PSG.