On refait le match : où va l'Olympique de Marseille ?

publié le 30/01/2021 à 20:11

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 24e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Florian Gazan, Karim Nedjari et Baptiste Durieux. Principale question de cette émission du samedi 30 janvier après les incidents survenus à Marseille et le report du match face à Rennes : où va l'OM ?

Cette émission aurait initialement dû être placée sous le signe de l'optimisme avec les questions suivantes : pourquoi le foot français va s'en sortir ? Pourquoi la seconde partie du championnat sera passionnante ? Pourquoi le Paris Saint-Germain va gifler le FC Barcelone ? Pourquoi les Bleus seront sacrés champions d'Europe en juin ?