"On refait le match" : Neymar au PSG jusqu'en 2025, est-ce bien raisonnable ?

publié le 08/05/2021 à 20:15

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 38e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Dominique Séverac, Sébastien Tarrago, Stéphane Pauwels et Baptiste Durieux. Premier sujet de cette émission : le sprint final en Ligue 1. Qui est votre favori pour le titre ?

Au sommaire également, que faut-il changer au PSG après l'élimination en demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City ? Certainement pas Neymar, qui a reconduit son contrat pour quatre saisons supplémentaires jusqu'en juin 2025. Mais est-ce bien raisonnable ?

Emery, Tuchel, Thiago Silva et Cavani en finale de coupe d'Europe : le PSG est-il humilié dans sa politique sportive ? Et Leonardo ? Les renégats de la Super Ligue sanctionnés financièrement et peut-être sportivement : pour ou contre ? Et puis ciao Thauvin, qui part au Mexique rejoindre Gignac : est-ce un bon choix ?