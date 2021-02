RTL Foot : OM-PSG vu par les enfants à la veille du "Clasico"

publié le 06/02/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct. Samedi 6 février, Lens (7e, 35 points) recevait Rennes (5e, 37 points). Aux commentaires, Samuel Duhamel.

Dans l'heure précédent le coup d'envoi, retrouvez également le débrief des deux premiers matches de cette 24e journée, Lorient-Reims et Lyon-Strasbourg. Cette semaine, la séquence "RTL petit-pont", où la parole est donnée à des jeunes joueurs (9-14 ans), est consacrée au "Clasico" OM-PSG, dont le 100e volet se dispute dimanche 7 février (21h).

Enfin, le Conseil de l'Europe est consacré à la Liga avec Mathias Valton pour une page spéciale FC Barcelone à dix jours du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le Paris Saint-Germain.