OM : Marcelino quitte le club sur fond de crise, à la veille du match contre l'Ajax

Le président de l'OM Pablo Longoria (à gauche) et le coach Marcelino (à droite) doivent affronter une grave crise institutionnelle.

L'OM est en pleine crise, à la veille du match d'ouverture de sa Ligue Europa à Amsterdam contre l'Ajax, prévu le jeudi 21 septembre à 21h. À la suite d'une rencontre avec les supporters qui s'est très mal passée, l'entraîneur Marcelino n'ira pas aux Pays-Bas. Mercredi, peu après 14h, le club a confirmé "le départ" son entraîneur ainsi que celui "de son staff".

"L'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés", indique le club dans un communiqué. L'OM fustige une "situation déplorable". "L’ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d'un entraîneur et d'un staff technique (...), pour des raisons extra-sportives", ajoute-t-on.

Marcelino est resté trois mois et sept matchs à l'OM, où il a notamment connu une déconvenue en phase qualificative de Ligue des champions contre le Panathinaikos, ainsi qu'en championnat avec trois matchs nuls en cinq rencontres, bien qu'il soit invaincu en Ligue 1.

À l'aéroport, Jean-Pierre Papin et Jacques Abardonado, ancien défenseur central, ont été aperçus. Membre du staff, c'est ce dernier qui devrait prendre la place de l'entraineur espagnol en intérim. Quant au quatuor de tête, à savoir le président Pablo Longoria, son bras droit Javier Ribalta ainsi que les directeurs financier et général, il s'est mis "en retrait". Dans quel but ? C'est là toute la question, avant une potentielle démission collective, ou bien un maintien en poste, en attendant que la tempête passe, avec une éventuelle victoire des Marseillais au Pays-Bas.