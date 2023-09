OM : Longoria et Marcelino en sursis, conflit avec les fans... la folle crise qui secoue le club

Les espérances du début du mois d'août paraissent très lointaines à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a vécu un mardi 19 septembre totalement irrationnel, avec toute la journée des rumeurs de démissions du président Pablo Longoria et du coach Marcelino. L'OM, confronté à une nouvelle crise dont il a le secret, s'est finalement résolu à communiquer en fin de soirée, ajoutant encore plus de flou à une situation explosive. Pablo Longoria, le jeune et ambitieux dirigeant espagnol, ne démissionne pas pour le moment mais se "met en retrait" pour "réfléchir" à son avenir, tout comme trois autres dirigeants. Encore plus étonnant : l'avenir de Marcelino n'est même pas évoqué et nul ne sait si l'entraîneur espagnol sera présent sur le banc jeudi, pour le premier match de Ligue Europa à l'Ajax Amsterdam.

Cette crise institutionnelle, inattendue alors que le club est quatrième de Ligue 1, s'est déclenchée après une réunion extrêmement tendue entre la direction phocéenne et des représentants des puissants groupes de supporters. RTL vous résume la situation.

Une situation sportive contrastée, mais pas catastrophique

Le mercato de l'OM laissait pourtant augurer de belles promesses pour cette saison 2023-2024. Le club venait de réaliser un mercato ambitieux avec les recrutements de joueurs réputés (Lodi, Kondogbia, Aubameyang...) et l'arrivée du coach Marcelino, passé par plusieurs grands clubs espagnols. Sauf que les espoirs ont été déçus d'entrée, avec une élimination retentissante dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos. Les Marseillais sont reversés en Ligue Europa mais le coup est rude pour le club, qui misait sur une nouvelle participation en C1 pour poursuivre sa croissance.

En Ligue 1, l'OM n'a pas davantage rassuré avec 9 points en cinq matches (deux victoires et trois nuls, aucune défaite), malgré un calendrier largement favorable. Les Marseillais sont tout de même loin d'être décrochés et pointent à la quatrième place, à deux points de l'AS Monaco. Mais plus que les résultats, c'est la pauvreté du jeu déployé qui a déclenché la colère du peuple marseillais. Dimanche dernier, des sifflets nourris sont ainsi descendus des tribunes du Vélodrome suite au nul insipide contre Toulouse (0-0). Mais rien, en tout cas, ne laissait présager ce qui allait suivre.

Une réunion très tendue avec les supporters, l'OM dénonce des "menaces personnelles"