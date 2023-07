OM : qui est Marcelino, le nouvel entraîneur marseillais ?

Alors que l'arrivée de Luis Enrique doit être officialisée dans les prochaines heures par le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille a présenté, mardi 4 juillet, à la presse son nouvel entraîneur Marcelino. Le coach espagnol, Marcelino Garcia Toral de son vrai nom, va connaître, dans la cité phocéenne, sa première expérience sur un banc étranger.

Pablo Longoria a choisi un vieux briscard du championnat espagnol pour succéder au Croate Igor Tudor. Pour ses premiers pas devant les médias de l'Hexagone, Marcelino a d'ailleurs tenu à "s'excuser pour son français".

Cet ancien milieu de terrain a connu une carrière de joueur plutôt anonyme. Mais l'Espagnol s'est fait un nom sur les bancs. Il a notamment entraîné Valence, club avec lequel il a remporté la Coupe d'Espagne en 2019, et plus récemment les Basques de l'Athletic Bilbao. Il a été sacré meilleur entraîneur de Liga à deux reprises (2007 et 2018).

"On connaît l'exigence des supporters [marseillais]. Notre objectif, c'est qu'ils soient fiers du style de leur équipe", a déclaré le tout nouveau technicien olympien. Le coach de 57 ans est originaire de la région espagnole des Asturies, tout comme un certain Luis Enrique.

Marcelino arrive dans une équipe en pleine reconstruction. Le coach de l'OM s'est montré peu confiant sur le fait de pouvoir conserver le Chilien Alexis Sanchez à Marseille la saison prochaine.

Une chose est sûre, l'entraîneur espagnol va vite devoir s'acclimater à sa nouvelle équipe. Dès la reprise de la saison, les Phocéens, troisièmes de Ligue 1 tenteront de décrocher leur ticket pour la prochaine Ligue des champions.