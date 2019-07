OM : "Adil Rami doit s'interroger", assure Jacques-Henri Eyraud

publié le 10/07/2019 à 16:05

Adil Rami s'enfonce dans sa tourmente. Très critiqué ces dernières semaines après les attaques de son ex-compagne, l'actrice Pamela Anderson, qui l'accuse de violences conjugales et sa mise à l'écart du reste de l'équipe, le défenseur champion du Monde est convoqué en vue d'un conseil disciplinaire ce mercredi 10 juillet.

Dans le quotidien L'Équipe, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud se confie sur son défenseur. Tout d'abord concernant l'ampleur du conseil disciplinaire : "Je suis très surpris de la couverture médiatique de cette procédure, qui décrète qu’Adil Rami est déjà parti. J’invite chacun à la prudence". Le dirigeant rajoute également que "cette procédure n’a rien à voir avec les sujets conjugaux d’Adil Rami" et qu'elle "a été déclenchée avant".

Le président phocéen évoque également le devoir d’exemplarité dont doit faire preuve son joueur : "Ce qui est sûr, pour moi : Adil Rami doit s’interroger, mais profondément, sur son statut, sur son métier de footballeur professionnel, sur ses droits et devoirs de joueur, de surcroît champion du Monde".

"N’allez pas trop vite en besogne. Un joueur et sa direction se rencontrent, mettent un certain nombre de sujets sur la table, discutent de l’avenir ensemble et vous verrez ce qu’il adviendra", rassure Jacques-Henri Eyraud. Le verdict devrait arriver dans l'après-midi du mercredi 10 juillet.