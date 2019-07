publié le 08/07/2019 à 20:56

Encore un rebondissement dans les relations entre Neymar et le Paris-Saint-Germain. Le joueur, qui souhaite quitter le club, ne s'était pas rendu à la reprise de l'entraînement ce lundi 8 juillet et le club entend bien le sanctionner pour cette absence qu'il "déplore". Le soir-même, le père du joueur a déclaré à la chaîne Fox Sports que le PSG "était un courant" de cette absence.



"Le motif (de l'absence) est connu et prévu depuis un an, dans le cadre des activités de l'Institut Neymar. Nous ne pouvions pas les reporter et il se représentera le 15 juillet. C'est aussi simple que ça, pas de polémique. Le PSG est au courant et participe aux activités de l'institut", a affirmé Neymar Senior.

Dans un communiqué, le club de football parisien avait pourtant affirmé que "le joueur Neymar Junior ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le club."

Des "engagements commerciaux et institutionnels"

La société NR Sports, qui gère la communication du joueur de 27 ans, a expliqué que Neymar avait des "engagements commerciaux et institutionnels" cette semaine au Brésil. "Ces engagements ont été pris il y a des mois, le PSG en a été informé et a participé à ces activités l'an passé", a assuré NR Sports dans un communiqué, confirmant les propos du père du joueur.

"Le 10 juillet, nous aurons l'enregistrement de spots promotionnels pour le gala de fin d'année de l'Institut Neymar Jr", une fondation venant en aide aux enfants en difficulté dans la zone littorale de l'État de Sao Paulo, dont l'attaquant est originaire.

"Le 13 juillet, il sera présent au tournoi Neymar Jr's Five", un tournoi amateur sponsorisé par une grande marque de boissons énergétiques. "Après ces dates, il se présentera normalement à l'entraînement le 15 juillet, conformément à ce qui avait été indiqué au club il y a plusieurs semaines", a conclu le communiqué.

Vers des sanctions

"Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent", avait affirmé le club, qui avait déboursé 222 millions d'euros pour le débaucher du Barça en 2017. Un transfert record.



Neymar, que le PSG refuse de vendre alors que le Brésilien souhaiterait retourner au Barça, était forfait pour la Copa America, depuis sa blessure contre le Qatar. Il était dans les tribunes ce dimanche 7 juillet au soir à Rio à la finale de la compétition. Une

Communiqué du club - Neymar Jr ¿ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 8 juillet 2019