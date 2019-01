publié le 06/01/2019 à 22:49

Sans trembler ni forcer son talent, le Paris Saint-Germain, quadruple tenant du titre, s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France. Les hommes de Thomas Tuchel ont éliminé les amateurs de Pontivy (N3, 5e division) ce dimanche 6 janvier à Lorient.



Le PSG a profité d'un coup de pouce adverse pour ouvrir le score sur un but contre con camp de Sylvain Julé (24e) avant que les stars parisiennes ne déroulent en seconde période. Neymar (70e), Kylian Mbappé sur penalty (77e) et Julian Draxler (87e) ont considérablement alourdi l'addition.

Même s'ils ont eu le pied tremblant au moment de se montrer dangereux, les verts et blancs quittent la Coupe la tête haute, à l'instar de l'autre club de Pontivy, le Stade Pontivyen, éliminé par Guingamp (4-2) samedi.

L'OM plonge un peu plus vers la crise

La crise germait fin 2018 et l'année 2019 commence très mal. Sans âme, sans envie, imprécis et sans idée, les Marseillais ont été éliminés piteusement en 32e de finale de la Coupe de France, piétiné par Andrézieux, une équipe de National 2, la 4e division (2-0).



Déjà mis à la porte en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue, 6e en Ligue 1, l'OM n'avait plus que la Coupe de France pour retrouver des couleurs pour la seconde moitié de saison. Mais Marseille continue son chemin de croix avec un 7e match sans victoire toutes compétitions confondues. "C'est un cauchemar. On doit faire preuve d'autres valeurs, d'un peu de fierté, d'un peu d'orgueil surtout, choses que je n'ai pas vues", a fustigé le président marseillais Jacques-Henri Eyraud.

Six clubs de Ligue 1 éliminés

La Coupe de France et ses surprises... Après les éliminations surprises de Angers, Nîmes et Montpellier, face à des clubs amateurs, trois nouveaux clubs de Ligue 1 ont quitté prématurément la compétition ce dimanche 6 janvier.



Outre l'Olympique de Marseille, défait par Andrézieux, les Girondins de Bordeaux ont été éliminés par Le Havre, pensionnaire de Ligue 2. Enfin, Nice, entraîné par Patrick Viera, ne verront pas les 16es de finale après leur défaite face à Toulouse lors de la seule confrontation entre pensionnaires de l'élite.





Au rayon des "petits poucets", il ne reste plus que deux clubs de Régional 1, la 6e division : Viry-Châtillon, tombeur d'Angers, et Noisy-le-Grand, venu à bout d'une L2, le Gazélec Ajaccio (2-1). Ils connaîtront leurs adversaires pour les 16es de finale (22 et 23 janvier) lundi soir au tirage au sort.

Tous les résultats des 32es de finale

Nantes (L1) - Châteauroux (L2) : 4-1

Grenoble (L2) - Strasbourg (L1) : reporté

Tours (N1) - Les Herbiers (N2) : 1-2

Viry-Châtillon (R1) - Angers (L1) : 1-0

Marignane Gignac (N1) - Clermont (L2) : 1-1 (3 tab à 0)

SC Bastia (N3) - Concarneau (N1) : 2-2 (5 tab à 4)

Croix (N2) - Raon-l'Étape (N3) : 2-0

Amiens (L1) - Valenciennes (L2) : 1-0

Lyon Duchère (N1) - Nîmes (L1) : 3-0

Stade Pontivyen (N3) - Guingamp (L1) : 2-4

Le Puy (N2) - Nancy (L2) : 0-1

Bergerac (N2) - Niort (L2) : 2-1

Orléans (L2) - Aiglon du Lamentin (R1/Martinique) 3-2 a.p.

E. Sannois St-Gratien (N1) - Montpellier (L1) 1-0

Red Star (L2) - Caen (L1) : 0-1

Schiltigheim (N2) - Dijon (L1) : 1-3

Saint-Quentin (N3) - Metz (L2) : 1-2 ap

Gravelines (R1) - Villefranche/Saône (N1) : 0-3 ap

Sète (N2) - Limonest (N3) : 1-0

Bourges (N3) - Lyon (L1) : 0-2

Andrézieux (N2) - Marseille (L1) : 2-0

Canet-en-Roussillon (N3) - Monaco (L1) : 0-1

Rennes (L1) - Brest (L2) : 2-2 ap (5 tab à 4)

Reims (L1) - Lens (L2) : 2-0

Toulouse (L1) - Nice (L1) : 4-1

Bordeaux (L1) - Le Havre (L2) : 0-1

Olympique Strasbourg (R2) - Saint-Étienne (L1) : 0-6

Noisy-le-Grand (R1) - Gazélec Ajaccio (L2) : 2-1

Saint-Pryvé St-Hilaire (N2) - Aurillac (N3) 3-1

Longueau (R2) - Vitré (N2) : 0-0 ap (1 tab à 4)