publié le 21/12/2018 à 12:50

Après deux saisons et demi sous les couleurs de l'OGC Nice, où il était parvenu à relancer sa carrière avant de disparaître ces derniers mois, Mario Balotelli va sans doute quitter la Côte d'Azur en janvier. "Il est sous contrat, ce n'est donc pas la fin (...) mais on doit trouver une solution, déclare son entraîneur Patrick Vieira à Nice Matin, vendredi 21 décembre. Julien (Fournier, le Directeur Général du Gym, ndlr) et le président (Jean-Pierre Rivère) vont discuter avec son agent" Mino Raiola.



"Mario a sans doute besoin d'un nouveau challenge", lance aussi le champion du monde 1998, entraîneur de l'OGCN depuis le début de cette saison 2018-2019. En attendant, Vieira a "laissé partir en vacances un peu plus tôt" l'attaquant italien de 28 ans, absent des deux derniers matches. Auteur de 15 buts en Ligue 1 en 2016-2017 et de 18 la saison suivante sous la direction du Suisse Lucien Favre, "Super Mario" n'a en revanche pas marqué une seule fois cette saison avec Nice en 10 apparitions (9 comme titulaire).

La collaboration entre le sulfureux attaquant - certes calme en dehors des terrains depuis son arrivée en France - et Vieira, anciens coéquipiers à l'Inter Milan, se conclut-elle sur un échec ? "Oui, on peut dire ça", ne cache pas l'entraîneur français. "Dès le départ, c'était difficile à gérer", a-t-il développé, car "Balo" a repris l'entraînement très en retard cet été, lesté d'une surcharge pondérale. "On s'est rapidement rendu compte, tous les deux, que cela n'allait pas être si facile que ça".

Balotelli, en contrat jusqu'au 30 juin 2019, se retrouve donc sur le marché des transferts. Sa priorité irait vers l'Italie, selon la presse transalpine. Mais forcément, l'Olympique de Marseille risque encore de lui être associé dans les jours et les semaines à venir, tant les deux parties ont semblé proches d'un accord l'été dernier, tant l'OM pêche offensivement cette saison.