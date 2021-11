Un peu plus d'un an après mis fin à près de neuf ans de disette face au PSG, l'OM va-t-il parvenir à retrouver le chemin du succès à Lyon, dimanche 21 novembre (20h45) en clôture de la 14e journée de Ligue 1 version 2021-2022 ? Si les Marseillais présentent un bilan récent un peu moins calamiteux contre l'OL (5 victoires à 11 depuis 2010, 10 nuls) que contre le rival - sur le papier - parisien (5 victoires à 20, 4 nuls), ils ne se sont plus imposés dans le Rhône depuis le 11 novembre 2007 (1-2).

Toujours 4e avec 23 points après les dernières sanctions infligées par la Ligue de football professionnel (pas de point en moins en raison des incidents survenus lors du dernier "Clasico"), le groupe de Jorge Sampaoli aborde ce choc avec sans doute un peu plus de jus que lors de sa dernière sortie, face à Metz au Vélodrome (0-0).

Entre les deux dernières trêves internationales, il n'a gagné que deux fois, face à Lorient (4-1) et à Clermont (0-1). Mais dans le même temps, Dimitri Payet et ses partenaires n'ont pas non plus perdu, avec des nuls plutôt encourageants contre le PSG (0-0), à Nice (1-1) et contre la Lazio Rome à deux reprises en Europa League (0-0 en Italie, 2-2 au Vélodrome).

La défense, clef du match ?

Après 13 journées de championnat, la ligne statistique marseillaise affiche ainsi 23 points pour 6 succès, 5 nuls et deux revers, 20 buts marqués, 12 encaissés. L'OL (7e) compte 4 points de moins (5 victoires, 4 nuls, 4 défaites), la faute à une défense fragile : 21 buts encaissés (autant de marqués), autant que Troyes et Brest ; seuls Saint-Étienne, Metz, Bordeaux et Clermont ont fait pire.

Symbole de ce marasme défensif, la dernière claque reçue à Rennes (4-1) le 7 novembre. Si les hommes de Peter Bosz assurent en Coupe d'Europe (4 succès en autant de matches, dont trois sans encaisser de but), ils n'ont gardé leur cage inviolé qu'à deux reprises sur la scène nationale, contre Monaco (2-0 mi-octobre) et à Nantes (0-1) fin août. Et encore, Anthony Lopes leur a permis de limiter la casse à de nombreuses reprises.

Marseille possède de son côté la deuxième meilleure défense, derrière Nice (11 buts pris), à égalité avec Rennes et devant celle du PSG (13). Sampaoli a trouvé ses hommes de base avec William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres, sans oublier l'activité de Valentin Rongier à la perte du ballon. Mais au delà, c'est souvent toute une équipe qui se préoccupe des taches défensives, à l'image de Mattéo Guendouzi.

Paqueta dépendance ?

Devant, l'OM peut compter sur un Dimitri Payet auteur de 6 buts (autant que Kylian Mbappé) et 2 passes décisives en 10 matches, et sur le retour progressif de son avant-centre polonais Arkadiusz Milik, auteur de son premier but de la saison contre Lorient mi-octobre. De son côté, Lyon semble dépendre de son Brésilien Lucas Paqueta (5 buts, 2 passes). Aux Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar ou Islam Slimani de se montrer aussi efficaces.